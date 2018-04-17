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Пора толстеть! На семейном фото Виктория Бекхэм выглядит худее своей 6-летней дочери
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Пора толстеть! На семейном фото Виктория Бекхэм выглядит худее своей 6-летней дочери 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В честь праздника Виктория решила опубликовать в Instagram фото, сделанное супругом Дэвидом Бекхэмом. На снимке она позирует с четверыми их детьми: тремя сыновьями и малышкой Харпер Севен.
— подписала снимок Виктория. На фото в глаза бросается экстремальная худоба Виктории Бекхэм, которую она умело маскирует на одиночных портретах и не смогла спрятать под белым брючным костюмом. Икона моды выглядит худее своей 6-летней дочери — пускай последнюю хейтеры и упрекают в лишних кило, все-таки Харпер весит как обычная хорошо питающаяся и любимая родителями шестилетняя девчонка. Виктория, может быть, пора налечь на быстрые углеводы?
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Фото:Instagram
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