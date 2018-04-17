Жителям СЗФО надоела некачественная горячая вода 

Запах, который не забываетсяКачество горячей воды ухудшается с каждым годом, и в регионах Северо-Запада это правило почти не знает исключений. Очередным подтверждением этому стали итоги заседания городской межведомственной комиссии Санкт-Петербурга, посвященной итогам нынешнего отопительного сезона и подготовке к следующему. По предположениям главы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой, поставщики горячей воды «химичат» с контролем качества воды. Только у одного ресурсоснабжающего предприятия было найдено превышение норм по нежелательным примесям в горячей воде — оно было отмечено в 84 пробах из 663, что составляет 12,7 процента. — У остальных — ни одной пробы с превышением. Но такого в жизни не бывает: значит, либо берется заведомо хорошая вода, либо лаборатория дает «нужное» заключение, — заявила Башкетова. В Мурманской области картина аналогична. В 2017 году около 30 процентов жалоб граждан, направленных в Роспотребнадзор, касались нарушения санитарного законодательства, и почти 20 процентов из этого числа — жалобы на низкое качество горячей воды. Особенно много их на горячую воду у жителей Кировска, в квартирах которых горячая вода имеет отчетливый запах тухлых яиц — мало помогает даже ультрафиолетовая установка по обеззараживанию воды. Это отмечают практически все туристы, приезжающие в Кировск, который славится своими горнолыжными трассами. В Карелии ситуация еще более печальна. В 2016 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сегеж-ского района порекомендовала местным муниципальным и коммерческим предприятиям «прекратить использование горячей воды и перейти на резервные источники», а властям города Сегежи — «незамедлительно проинформировать население о качестве горячей воды». В апреле 2017 года Сегежский целлюлозо-бумажный комбинат, поставляющий горожанам горячую воду, был оштрафован на 25 тысяч рублей. Но ситуация изменилась мало — в сентябре жители Сегежи снова пожаловались на горячую воду «цвета кока-колы». Чистая альтернативаЭксперты отмечают: одна из главных причин низкого качества горячей воды — использование открытых систем горячего водоснабжения. Речь идет о системе, при которой горячая вода из котельной идет одновременно и в краны, и в батареи. Проходя по изношенным сетям, она вбирает в себя немало грязи, и чем длиннее путь воды до стенки дома, тем грязнее становится вода. Альтернатива открытой системе ГВС — закрытая система, вводить которую предписывает федеральный закон N 190. В этом случае в жилом доме горячая вода, поступающая в краны, идет не из котельной, а из сети холодного водоснабжения. Она циркулирует в доме по отдельной системе труб через специальное устрой-ство в домовом теплопункте — теплообменник. Через этот же теплообменник и внутриквартирные батареи циркулирует теплоноситель из котельной. Протекая через теплообменник, он нагревает воду для кранов, не соприкасаясь с ней, — а значит, не добавляет в нее грязи. В итоге горячая вода в доме имеет то же самое качество, что и холодная, и отличается от нее только температурой. Это позволяет решить сразу несколько вопросов. Во-первых, раз и навсегда решить проблему грязной горячей воды. Во-вторых, сокращаются расходы теплоснабжающей организации. Ведь при открытой системе ГВС в трубы нужно непрерывно подавать новую воду, поскольку часть ее через домашние краны постоянно сливают в канализацию жильцы, и возникающий «дефицит» необходимо восполнять. Для этого теплоснабжающим организациям приходится держать на котельных огромные баки воды и заниматься ее подготовкой — избавляться от кислорода, содержащегося в воде, чтобы трубы теплосети не изнашивались слишком быстро, добавлять с этой же целью различные реагенты, очищать от примесей. И, конечно, подогревать. При закрытой системе водоснабжения это тоже приходится делать, но в гораздо меньшем объеме. Экономия на мазуте и водоподготовке получается весьма существенной. Многие эксперты считают эту реформу революционной и сомневаются в том, что заданный законом срок удастся выдержать. Придется решать множество проблем, которыми законодатели пока не озаботились. Самые главные во-просы — конечная цель реконструкции, выбор объектов, источники финансирования и будущие отношения собственности. — Явный минус закрытой системы — необходимость замены водопроводных сетей. На сегодняшний день износ этих сетей достаточно велик, и многие участки за последние 5-6 лет заменены на полиэтиленовые трубы с уменьшенным диаметром, — отмечает представитель одного из инновационных холдингов, кандидат технических наук Александр Колесников. — Перед водоканалами встает вопрос: при переходе на закрытую систему необходимо увеличить про-пускную способность водопроводных сетей почти в два раза. Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, менять придется внушительный объем трубопроводов. Но тарифы на воду — одни из самых низких и финансово не обеспечивают замену даже нормативного количества сетей. "Не стоит усложнять"Но высказываются и иные мнения. Процесс переходя на закрытую систему ГВС не следует усложнять, уверен председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области Юрий Дунин. По его словам, эта система экспериментально внедрялась в многоэтажках Заполярья еще двадцать лет назад. Практика показала: перекладывать водопроводные сети водоканалов не потребуется, так как они были спроектированы в расчете на советский норматив расхода воды — более сотни литров в сутки. Сегодня население, вынужденное экономить коммунальные ресурсы, тратит воды гораздо меньше, и существует резерв, который вполне достаточен для закрытой схемы ГВС. Что касается дороговизны, то она тоже зачастую преувеличивается, полагает эксперт. В Мурман-ской области из открытых систем горячую воду получают около 4000 домов. Если учесть, что теплообменник закрытой системы стоит около 500 тысяч рублей, с учетом его установки и прочих сопутствующих расходов, то потребуется около 2 миллиардов рублей. В масштабах регионального бюджета это крупная, но не запредельная сумма. — Конечно, вряд ли сегодня бюджет найдет даже половину этой суммы, — размышляет Юрий Дунин. — Мое предложение — воспользоваться средствами Фонда капремонта жилых домов. Ведь сегодня при капремонте система горячего водоснабжения домов не реконст-руируется, она остается открытой. Это абсурд! Нигде за рубежом открытая система не используется, она осталась только в России. Необходимо ввести порядок обязательной реконструкции системы горячего водоснабжения при капремонте многоквартирных жилых домов. Это не только решит проблему чистоты горячей воды, но и даст импульс экономике региона — замена внутридомовых теплосетей, производство теплообменников позволит создать новые рабочие места. Если власти зададутся целью, то в оставшиеся 4 года можно уложиться. Но для этого необходимо начинать работу прямо сейчас. МнениеАндрей Грубов, директор Проектного института инженерной инфраструктуры (Санкт-Петербург):— Подогрев поступающей из городского водопровода воды без деаэрации потребует перекладки внутридомовых сетей горячего водоснабжения на трубы из металлопластика или других некоррозионных материалов. Это обойдется достаточно дорого, и в ходе этой работы жильцы домов будут мириться со многими неудобствами, которые затем придется компенсировать. Существующие котельные, так же, как и тепловые сети, не приспособлены для работы по закрытой схеме. Сегодня на многих котельных в расчете на горячее водоснабжение жилых домов предусмотрены значительные паровые мощности, деаэрационное хозяй-ство, которые не будут востребованы при работе по закрытой схеме. Поэтому такие котельные придется частично реконструировать. Помимо этого, придется перейти на круглогодичный режим циркуляции теплоносителя, менять режим эксплуатации котельных и корректировать регламент профилактических работ на теплосетях.