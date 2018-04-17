Один туалет на 32 квартиры: часть жилого дома рухнула в Обухове 

Часть дома 1915 года постройки на улице Комбинат в Обухове рухнула ночью, пока жильцы спали. Постройке с более чем столетней историей до сих пор не присвоили статус аварийной. Чиновники обещали проведение капитального ремонта еще четыре года назад, но дождались обрушения.
Две стены пристройки к бывшему общежитию обвалились в секунду. Все случилось среди ночи и обошлось без пострадавших. Этого происшествия можно было избежать — жильцы предупреждали и управляющую компанию, и администрацию поселения о необходимости принятия срочных мер.
Я сказал, что сейчас земля через неделю оттает, будет катастрофа. Но это вообще произошло через 12 часов в ночь. Ответ был, что мою просьбу передадут
— Сергей Зыков, жилец дома.
Однако на предупреждение местного жителям администрация не отреагировала. Обрушилась секция, где находились туалеты и душевые. В качестве решения этой проблемы чиновники поставили рядом с домом один биотуалет.
Один туалет на вот это все. Ей надо в три часа ночи занимать очередь, чтобы туда попасть. Это нормально?
— жилец дома.
Биотуалет похоже здесь самая прочная конструкция. Точно такие же, как и на улице обрушения, происходят прямо внутри дома. Прогнившие трубы регулярно прорывает, от постоянной сырости разрушаются стены от пола до потолка, в комнатах давно поселился грибок.
Глава городского поселения Обухово Николай Сущенко назвал три пути решения проблемы: или принимать решение, что этот дом аварийных и подлежит переселению, или это будет комплексный капремонт, или будет проведена реконструкция. В течение трех недель экспертная комиссия примет решение по дому.