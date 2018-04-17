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Никто не знает как работать с электронной площадкой вагонов
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Никто не знает как работать с электронной площадкой вагонов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«На электронной площадке можно добрать вагоны, но не тот объем, который необходим. Площадка — вещь новая и никто не знает, как с ней работать. Никто, кроме РЖД. Но они не подготовили никакого алгоритма с ней работать», — считает спикер.
Кроме того, на круглом столе поднимали вопрос и нехватки вагонов, создания искуственного дефицита. Олег Мишанихин отметил, что на Свердловской железной дороге также существует эта проблема, однако создание искусственного дефицита маловероятно.
«Мы отслеживаем количество вагонов и грузоотправителей. Если есть вагоны, которые простаивают — мы это видим, отслеживаем. Но полную картину знает только РЖД», — заключил он.
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