Никто не знает как работать с электронной площадкой вагонов

«На электронной площадке можно добрать вагоны, но не тот объем, который необходим. Площадка — вещь новая и никто не знает, как с ней работать. Никто, кроме РЖД . Но они не подготовили никакого алгоритма с ней работать», — считает спикер.

Кроме того, на круглом столе поднимали вопрос и нехватки вагонов, создания искуственного дефицита. Олег Мишанихин отметил, что на Свердловской железной дороге также существует эта проблема, однако создание искусственного дефицита маловероятно.

«Мы отслеживаем количество вагонов и грузоотправителей. Если есть вагоны, которые простаивают — мы это видим, отслеживаем. Но полную картину знает только РЖД», — заключил он.