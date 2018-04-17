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«Я против похабщины в этом мире». Вартовчанин сжег флаг США
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«Я против похабщины в этом мире». Вартовчанин сжег флаг США 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сожжение флага США в Нижневартовске мужчина решился из-за недовольства внешней политикой Соединенных Штатов, в том числе решения об атаке Сирии. Его слова, без редактуры, приводит Телеканал N1: «Я хочу здоровья нашим пацанам в Сирии. И я против этого всего… Ужасного… То, что творится. Испохабенщины в этом мире».
Как рассказал мужчина, сожжение флага — его акция выражает недоверие правительству Соединенных Штатов, причем к рядовым американцам у вартовчанина претензий нет. Еще одна любопытная деталь: флаг акционист купил давно и даже хотел повесить его дома, но со временем понял свою ошибку: «Я его заказал через интернет очень давно и хотел повесить дома, но через время я передумал. Я решил, что это вражеский флаг и я не хочу видеть его дома, а в свете последних событий, которые происходили в Сирии, я решил, что мне надо сделать так». По словам очевидцев, акция вартовчанина-патриота не привлекла особого внимания прохожих и властей. Работавшие на площади нефтяников коммунальщики и вовсе проигнорировали акт сожжения, а пришедшие пост-фактум полицейские лишь осмотрели место акции и на месте никого не опрашивали.
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