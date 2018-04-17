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Журнал National Geographic провел редизайн
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Журнал National Geographic провел редизайн 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Журнал National Geographic поддерживает интерес читателя на протяжении 130 лет. В настоящее время научно-популярный журнал ежемесячно получают около 40 миллионов человек по всему миру. В России National Geographic начал издаваться в 2003 году.
Редизайн авторы журнала проводили уже неоднократно. Неизменной, пожалуй, оставалась лишь желтая рамка. Являясь однозначным идентификатором журнала на полке, она продолжит свое существование без изменений, чего нельзя сказать о шрифтах и контенте.
Майский выпуск National Geographic, который появится в широкой продаже в конце апреля, уже выполнен в новом дизайне. В центре внимания у нового издания — фотография. Авторы журнала (который, кстати, всегда был масштабно и ярко проиллюстрирован) теперь придерживаются позиции визуального сторителлинга.
Главное изменение, которое заметят постоянные читатели журнала, — новая обложка, содержащая минимум текста, а также три основных раздела журнала:
«Доказательство» — краткие фоторепортажи
«Погружение» — изучение новых идей и концепций, которые могут каким-либо образом повлиять на взгляды читателя
«Исследование» — раздел о путешествиях.
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Новым оформлением авторы хотят подогреть у читателей любопытство и интерес к исследованиям, спровоцировать их на вопросы и дальнейшее чтение.
Для разработки дизайна и стратегии была приглашена студия Godfrey Dadich Partners.
«Для нас было большой честью сотрудничать с таким знаковым брендом и погрузиться в его 130-летнюю историю. Редизайн журнала позволит дать читателям более точное понимание мира и их роли в нем», — рассказывает Скотт Дадич, основатель и генеральный директор Godfrey Dadich Partners.
Дизайнеры уверяют, на страницах обновленного журнала National Geographic теперь легче ориентироваться, они стали более динамичными и захватывающими, в том числе благодаря большому количеству ярких фотографий.
Журнал будет печататься на новой бумаге премиум-класса, что также способствует насыщенности его визуального стиля.
Новое издание выйдет с использованием новых шрифтов — Earle и Marden, названных в честь океанолога Сильвии Эрл и первопроходца в мире цветной фотографии Луиса Мардена.
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