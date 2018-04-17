На Западе нарастает тенденция отказа от духовных корней, заявил Лавров

"В целом ряде западных государств нарастает опасная и постыдная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней", — сказал Лавров.

По его словам, в этих странах главным мерилом человеческого бытия является комфорт и успешность. «Под сомнение ставятся фундаментальные принципы морали и нравственности», — сказал министр.

Лавров добавил, что такая линия не только порочна, но и антидемократична, потому что насаждается агрессивным большинством вопреки воле подавляющего большинства граждан.