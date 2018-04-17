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На Западе нарастает тенденция отказа от духовных корней, заявил Лавров
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На Западе нарастает тенденция отказа от духовных корней, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В ряде западных государств нарастает опасная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Пасхи.
"В целом ряде западных государств нарастает опасная и постыдная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней", — сказал Лавров.
По его словам, в этих странах главным мерилом человеческого бытия является комфорт и успешность. «Под сомнение ставятся фундаментальные принципы морали и нравственности», — сказал министр.
Лавров добавил, что такая линия не только порочна, но и антидемократична, потому что насаждается агрессивным большинством вопреки воле подавляющего большинства граждан.
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