МВК имени Ивана Шемановского представит забытые сражения 

Главный музей Ямала с 30 апреля по 3 мая традиционно проводит турниры по киберспорту «Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения». Мероприятие посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Участники продемонстрируют своё пилотажное мастерство в воздушных сражениях на самолётах времён Великой Отечественной войны, детально воссозданных в знаменитом во всем мире российском авиасимуляторе. Соревнования являются командными — в каждой по 5 человек, и проводятся по круговой системе. В финал выйдут четыре команды, набравшие наибольшее количество очков.
«Ил-2 Штурмовик» — это один из самых высокотехнологичных и исторически правдивых авиасимуляторов за всю историю имитационного жанра. Игра моделирует ведение боевых действий и наиболее широкомасштабных сражений в небе Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1945 год.
Со 2 по 18 мая в военно-историческом клубе МВК пройдет окружная выставка-конкурс моделей военной техники «Крылья Победы», приуроченная также ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Она нацелена на привлечение внимания и развитие интереса у населения к военной истории посредством демонстрации моделей военной техники и военно-исторической миниатюры. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью окружного музея, на конкурс принимают ранее не участвовавшие в нем модели всех видов техники и фигуры военных и гражданских объектов, а так же фотографии моделей.