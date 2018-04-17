МВК имени Ивана Шемановского представит забытые сражения

Главный музей Ямала с 30 апреля по 3 мая традиционно проводит турниры по киберспорту «Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения». Мероприятие посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Участники продемонстрируют своё пилотажное мастерство в воздушных сражениях на самолётах времён Великой Отечественной войны, детально воссозданных в знаменитом во всем мире российском авиасимуляторе. Соревнования являются командными — в каждой по 5 человек, и проводятся по круговой системе. В финал выйдут четыре команды, набравшие наибольшее количество очков.

«Ил-2 Штурмовик» — это один из самых высокотехнологичных и исторически правдивых авиасимуляторов за всю историю имитационного жанра. Игра моделирует ведение боевых действий и наиболее широкомасштабных сражений в небе Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1945 год.