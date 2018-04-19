Ил-2 времен Великой Отечественной войны пролетит над Берлином 

Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется легендарный штурмовик Ил-2, сообщает газета «Известия».
В конце апреля легенда ВОВ вместе с новейшим композитным бипланом ТВС-2ДТС примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA Berlin 2018. Эти самолеты представят Россию на авиашоу.
Ил-2 отреставрировали и довели до летной годности в рамках военно-патриотического проекта «Крылатая память Победы». Фронтовой штурмовик в 2012 году подняли со дна озера Кривое в Мурманской области.
Его первый полет состоялся в апреле 2017 года. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 прошла его публичная презентация, тогда же Германия предложила показать Ил-2 на аэрокосмическом салоне ILA.
По словам президента фонда содействия сохранению военно-исторического наследия «Крылатая память Победы» Бориса Осятинского, в рамках берлинского авиашоу планируются совместные полеты Ил-2 с историческими самолетами как бывших союзников, так и бывших противников. Он считает, что это продемонстрирует примирение участников великой войны и память о ее трагедиях.
Легендарный Ил-2 примет участие и в других авиационных шоу, мемориальных праздниках, парадах, авиасалонах. Приглашения на такие мероприятия уже получены из Чехии, Великобритании, Франции и ряда других стран Европы.