Показатель смертности в Москве снизился на 23% за последние семь лет

«Общий показатель смертности на 23% за семь лет уменьшился. И младенческая смертность — на 33%», — подчеркнул А. Хрипун.

Он отметил, что при этом показатель выживаемости недоношенных детей в столице также вырос за указанный период. Согласно показателям, с 2010 г. до 2017 г. он увеличился до 90%.

По словам руководителя Депздрава, результатом таких изменений является оказание оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

«Количество пациентов, которые получили этот вид помощи, увеличилось в четыре раза. При этом уровень финансирования данной помощи увеличился в пять раз. А по некоторым видам — в 13 раз», — заключил А. Хрипун.