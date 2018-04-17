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Показатель смертности в Москве снизился на 23% за последние семь лет
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Показатель смертности в Москве снизился на 23% за последние семь лет 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Общий показатель смертности на 23% за семь лет уменьшился. И младенческая смертность — на 33%», — подчеркнул А. Хрипун.
Он отметил, что при этом показатель выживаемости недоношенных детей в столице также вырос за указанный период. Согласно показателям, с 2010 г. до 2017 г. он увеличился до 90%.
По словам руководителя Депздрава, результатом таких изменений является оказание оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
«Количество пациентов, которые получили этот вид помощи, увеличилось в четыре раза. При этом уровень финансирования данной помощи увеличился в пять раз. А по некоторым видам — в 13 раз», — заключил А. Хрипун.
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