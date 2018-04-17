От нитей до ершиков: шесть важных девайсов для домашнего ухода за зубами

Большинство из нас знает, что чистить зубы нужно два раза в день не менее трех минут за раз. Но только кто проводит столько времени в ванной? А ведь это далеко не все, что нужно ради белоснежной и здоровой улыбки.

Ультрамягкая зубная щетка

Главный инструмент для чистки зубов — зубная щетка. Главное, на что надо обратить внимание при ее покупке, — жесткость. Есть ошибочное мнение, что чем жесткость выше, тем эффективнее очистка. Но стоматологи утверждают, что именно использование щеток средней и высокой жесткости приводит к травмам десен и эмали, поэтому рекомендуют мягкую щетину. Она эффективно снимает мягкий налет и особенно рекомендована детям, а также людям, страдающим из-за заболеваний десен или их высокой чувствительности.

Электрическая зубная щетка

Механическую зубную щетку постепенно начинает вытеснять электрическая. По типу воздействия она не сильно отличается от обычной, зато есть разница в интенсивности движений и колебаний, благодаря чему электрощетка лучше очищает зубы от налета и уменьшает воспаление десен.

Есть два основных типа этих девайсов. У одних головка вращается то в одну, то в другую сторону попеременно, при этом часть щетинок может пульсировать. А у других щетинки быстро двигаются от десны к краю зуба благодаря движению насадки.

В зависимости от скорости движения щетинок приборы делят на стандартные, звуковые и ультразвуковые. Последние работают на ультразвуковой терапевтической частоте 1,6 МГц. Под воздействием ультразвука все бактериальные отложения разрыхляются, после чего ворсинки удаляют налет.

В отличие от ультразвуковых зубных щеток, генератор звуковых обладает меньшей частотой. Преимущество этого вида электрических зубных щеток в том, что они не просто совершают подметающе-вычищающие движения, но и имеют ирригирующее действие. Благодаря высокой звуковой скорости из пасты, слюны и кислорода образуется однородная пена, которая эффективно, а главное — бережно чистит зубы со всех сторон.

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Если вы хотите избежать кариеса, то одной только зубной щеткой не обойтись. Зубная нить — основное средство для качественной очистки межзубного пространства. Стоматологи рекомендуют использовать зубную нить после каждого приема пищи.

Как и щетка, зубная нить может иметь разную форму. Универсальной считается плоская нить, покрытая смазкой. Смазочное вещество предотвращает травмирование десен и содержит антибактериальный компонент. Лучше, если она будет шелковой, без синтетических примесей.

Ирригатор

Ирригатор — это устройство, которое очищает межзубное пространство с помощью мощной струи воды. Этот агрегат подойдет тем, кому неудобно или по медицинским показателям запрещено пользоваться зубными нитями: людям, страдающим кровоточивостью десен, пародонтитом или гингивитом. Помимо бережной очистки полости рта ирригатор массирует десны, улучшая их состояние.

Ершик для зубов

Еще одна альтернатива зубной нити — ершик. Он отлично подходит для людей, у которых установлены брекеты, мосты или протезы. Ершики отличаются друг от друга густотой щетины, размерами основы и материалом, из которого сделан стержень.

Ополаскиватель для рта Ополаскиватель — завершающий этап. Он нужен не только для свежего дыхания, но и для лучшей очистки полости рта. В состав средства входят активные вещества, которые способствуют борьбе с бактериями, вызывающими гингивит и кариес.

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