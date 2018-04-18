Названо самое удобное время для посещения «Моих документов» на Изумрудной

Столичные центры госуслуг обновили графики загруженности офисов. Согласно последним данным, меньше всего посетителей в «Моих документах» Лосиноостровского района наблюдается по четвергам, субботам и воскресеньям.

А вот самым загруженным днем стал понедельник; в этот день на завершение «бумажных» дел потребуется чуть больше времени.

В тоже время ежедневно наибольший наплыв клиентов фиксируется с 11.00 до 13.00; далее в течение двух часов число посетителей уменьшается. Таким образом, самые комфортные часы для получения госуслуг — с 8.00 до 11.00 и с 15.00 до восьми вечера, до самого закрытия офиса.

Напомним, центр госуслуг Лосиноостровского расположен по адресу ул. Изумрудная, 18/14. (иб)