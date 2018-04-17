Ещё
TURANA, Аквазовский и Тюменикана: как еще предлагали назвать аквапарк именитые маркетологи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

TURANA, Аквазовский и Тюменикана: как еще предлагали назвать аквапарк именитые маркетологи 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Маркетологи тюменского аквапарка рассказали, кто работал над названием их развлекательного центра. Также они пояснили, почему в конечном итоге из 20 разных вариантов выбрали именно «ЛетоЛето», которое многие тюменцы раскритиковали.
— К разработке названия мы подошли серьезно, пригласив в партнеры самые именитые агентства из Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени. Из всех предложений, ярких рисунков и надписей, а среди них были такие словообразования как «Тюменикана», «Аррива!», «Аквазовский», «СанМарин», «SAN-MARINO», «TURANA» и другие названия, выполненные латиницей, команда маркетологов остановила свой выбор на очень русском и патриотичном, понятном и уникальном имени «ЛетоЛето», — рассказали в компании.
До этого рабочее название комплекса было «Аквамарин». Так аквапарк стали называть горожане после того, как был обнародован проект объекта.
Что будет находиться на его территории — смотрите в нашей предыдущей статье. Старт продаж билетов в крупнейший в России аквапарк стартует уже 1 мая. Информацию о стоимости входа на территорию комплекса в компании пока не разглашают.
Несмотря на то, что тюменцы смогут попасть в «ЛетоЛето» только в июне, работники компании уже вовсю тестируют экстремальные горки.
А вам какое название нравится больше всего? Может быть, придумали свои варианты? Пиши свое мнение в комментариях, обсудим!
72.ru: последние новости
Улицу Ленина ждет капитальный ремонт: появятся новые тротуары, велодорожка, а, возможно, и полоса А Одно убийство в неделю и 500 звонков каждые сутки: итоги работы тюменской полиции в цифрах Возможны порывы: в Тюмени определили дату предстоящих испытаний теплосетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО213
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа36
Скрипалей отравили жидкостью72
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами155
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение