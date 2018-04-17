TURANA, Аквазовский и Тюменикана: как еще предлагали назвать аквапарк именитые маркетологи

Маркетологи тюменского аквапарка рассказали, кто работал над названием их развлекательного центра. Также они пояснили, почему в конечном итоге из 20 разных вариантов выбрали именно «ЛетоЛето», которое многие тюменцы раскритиковали.

Новосибирска, — К разработке названия мы подошли серьезно, пригласив в партнеры самые именитые агентства из Екатеринбурга Тюмени . Из всех предложений, ярких рисунков и надписей, а среди них были такие словообразования как «Тюменикана», «Аррива!», «Аквазовский», «СанМарин», «SAN-MARINO», «TURANA» и другие названия, выполненные латиницей, команда маркетологов остановила свой выбор на очень русском и патриотичном, понятном и уникальном имени «ЛетоЛето», — рассказали в компании.

До этого рабочее название комплекса было «Аквамарин». Так аквапарк стали называть горожане после того, как был обнародован проект объекта.

Что будет находиться на его территории — смотрите в нашей предыдущей статье. Старт продаж билетов в крупнейший в России аквапарк стартует уже 1 мая. Информацию о стоимости входа на территорию комплекса в компании пока не разглашают.

Несмотря на то, что тюменцы смогут попасть в «ЛетоЛето» только в июне, работники компании уже вовсю тестируют экстремальные горки.

А вам какое название нравится больше всего? Может быть, придумали свои варианты? Пиши свое мнение в комментариях, обсудим!