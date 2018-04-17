Щиты «купаться запрещено» устанавливают в столице

Знаки безопасности «Купаться запрещено» начали устанавливать на берегах московских водоемов. Они появятся вместо информационных щитов, предостерегавших от выхода на лед. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Всего установят 901 знак. Места установки знаков безопасности определяются таким образом, чтобы из любой точки берега отчетливо был виден хотя бы один щит.

К примеру, вдоль водоемов на территории музея-заповедника «Царицыно» уже установлено 47 знаков, у прудов в парке Дружбы — 21 щит, а на Патриарших прудах — четыре. Полностью замена знаков завершится к 15 мая.