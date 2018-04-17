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Щиты «купаться запрещено» устанавливают в столице
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Щиты «купаться запрещено» устанавливают в столице 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Котловка города Москвы
Знаки безопасности «Купаться запрещено» начали устанавливать на берегах московских водоемов. Они появятся вместо информационных щитов, предостерегавших от выхода на лед. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Всего установят 901 знак. Места установки знаков безопасности определяются таким образом, чтобы из любой точки берега отчетливо был виден хотя бы один щит.
К примеру, вдоль водоемов на территории музея-заповедника «Царицыно» уже установлено 47 знаков, у прудов в парке Дружбы — 21 щит, а на Патриарших прудах — четыре. Полностью замена знаков завершится к 15 мая.
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