Осиротевшая Балахна: год без Дома культуры железнодорожников

Деградация. ДК ЖДО. С тех пор, как в Балахне снесли Дом культуры железнодорожников, прошёл год. В Пасхальную ночь. 16 апреля 2017 года можно было наблюдать его поверженные колонны на грудах кирпича… Образец «сталинского классицизма», здание хорошего архитектурного качества радовало глаз и служило общим культурным центром. Через год на этом месте стоит красно-белая частная одноэтажная халабуда под «Магнит» или «Пятерочку». Архитектурная деградация — налицо, но это не самая главная сторона вопроса. История гораздо интереснее и высвечивает более темные стороны существования городка Балахны и города НН, чем просто вопрос отношения к культурному наследию.

В тот день, когда сносили ДК, кто-то высказался, что и у нас теперь есть «своя Пальмира». Вот только разрушили построенный в 1955 году «всем миром» Дом культуры не террористы ИГИЛ , а свои собственные упыри.

Вроде бы ничего сверхординарного: аварийное здание, снесено, место расчищено! Прогресс, развитие! Однако есть много «но», которые говорят вовсе не о движении вперед, а о схемах махинаций, в результате которых общественное пространство и совместное имущество горожан было передано узкому кругу лиц! Строили-то совместно, а досталось муниципальное имущество (земля и здание) известным братьям Глушковым.

Еще в начале 2015 года здание не было аварийным. Там занимались дети, звучал детский смех; крыша была перекрыта, не текла. Муниципалитет в 2012–2013 годах потратил на неё порядка двух миллионов. Здание было разграблено в период между конкурсами, когда его выставили на продажу, для снижения цены.

Беда в том, что здание, а скорее земля под ним, приглянулись двум братьям, подмявшим под себя все процессы в Балахне. Глушковым. Саше и Вове. Тем самым, что сейчас в испуге от уголовного преследования прячутся не то в Грузии , не то в Турции

В 2015–2017 годах в отношении ДК ЖДО ими был приведен в действие механизм «отжатия» муниципального имущества, уже отлично отработанный «братанами» на других объектах. Один брат — глава МСУ — принимает управленческие решения о выводе учреждения дополнительного образования детей из здания «в связи с его аварийностью», сняв с него муниципальную охрану, а второй — покупает Дом культуры по заниженной цене в 5 миллионов с перспективой сноса для расчистки земельного участка под более прибыльные мероприятия. Но прибыльные для его семьи, а не для горожан с их детьми.

Тех, кто открыто возмущался, как член регионального штаба ОНФ Игорь Рузанкин, в Балахне было мало. Специфика местного менталитета — никуда не вмешиваться, а сидеть «по своим огородам». Народ запуган так, что и сейчас, после отбытия Глушковых за границу под давлением уголовного дела, боится активизироваться. Атмосфера в городке насквозь пронизана боязнью перед братьями-уголовниками, быстро этот страх не рассеется.

Может быть здание и не было шедевром архитектуры, но среди в общем-то неказистой застройки этого района Балахны оно выделялось «белым пятном». Именно поэтому эксперты, члены совета по сохранению историко-культурного наследия, 15 ноября 2016 года приняли решение присвоить ДК ЖДО статус вновь выявленного объекта культурного наследия и поставить под государственную охрану без возможности сноса, осознавая перспективы его скорого уничтожения.

Однако, Глушковы, явно почувствовав угрозу срыва своих планов, развили бурную активность, которая, увы, не была вовремя замечена градозащитниками. И вот тут не вызывает сомнений не только в сопричастности, но и деятельной помощи Глушковым областных чиновников и судей.

Это не только результат слепоты, глухоты и избирательного правоохранения судий и полномочных госорганов, но и вопиющий факт коррумпированности бывшего руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и подчиненных ему юристов. Глушковы, понятие не имеющие о сфере сохранения наследия, не могли бы придумать столь оптимальную схему выхода из ситуации и легализации сноса выявленного ОКН.

Сейчас, когда благодаря новому губернатору в регионе потихоньку восстанавливается торжество правосудия, и начались всевозможные проверки с уголовными делами, стало очевидным, что Глушковых прикрывали конкретные сотрудники регионального управления…

Управление госохраны памятников во главе с Владимиром Юлиановичем Хохловым на все 146% обеспечило успех «глушковской» операции по расчистке площадки от бывшего муниципального имущества, прекрасного статусного архитектурного сооружения.

В феврале 2017 года один из собственников здания — Владимир Глушков — обратился в Балахнинский городской суд с требованием отменить приказ управления госохраны объектов культурного наследия о выявлении памятника и запрете его сноса. Ответчиком как раз и выступило это ведомство. Предположу, что оно не выстроило линию защиты не без договоренности с Глушковыми. 13 марта суд удовлетворил данный иск. Как только решение вступило в законную силу, (а Управление и не думало его обжаловать) здание отправили под бульдозер.

Дом был снесен в тот момент, когда готовилась историко-культурная экспертиза об окончательном включении ДК ЖДО в Реестр памятников архитектуры, без уведомления инициатора выявления памятника архитектуры и эксперта: все ходы юристу Глушковых Игнышевой (той, что сейчас по решению суда сидит под домашним арестом) подсказало Управление — это новости последних дней, а юрист госведомства в статусе ответчика просто «слила» процесс по договоренности, не явившись на судебное заседание! Очевидно, что проигрыш в суде был спланирован, чтобы снять со здания статус выявленного объекта культурного наследия.

И тогда казалось, что и от простых граждан должен последовать симметричный ответ. Через неделю была составлено заявление в Администрацию президента , которую я и Игорь Рузанкин отвезли немедля, чтобы хотя бы как-то прекратить беззаконие. Расценивать это можно было лишь как акт отчаяния и возможность сказать себе, что сделали всё, что могли.

Но в июле 2017 года неожиданно Следственный комитет РФ в ответ на наше обращение завел уголовное дело по факту продажи муниципального имущества — Дома культуры и земельного участка под ним — по заниженной цене с ущербом для бюджета Балахны в размере 37 млн рублей. Это факт ляжет в основу нового уголовного обвинения Глушковых.

В управлении госохраны памятников сейчас новый руководитель. Несмотря на то, что здание снесено, через суд можно доказать, что Глушковы смели не просто ДК, а памятник архитектуры.

Кому принадлежит красно-белая халабуда, которая стоит на этом участке сейчас, пока точно не ясно. Понятно одно: она построена с нарушением градостроительного законодательства. Хочется верить, что после всех судов над всеми причастными, эта земля будет возвращена балахнинцам, и на ней появится культурный центр, который будет служить всем людям. Поверьте, первые шаги к восстановлению справедливости сделаны. И все идёт к этому. Аминь.