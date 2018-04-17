В «РГС Жизнь» прошли следственные действия, не связанные с работой компании

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Правоохранительные органы во вторник проводили следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь», но они не связаны с операционной деятельностью компании. Об этом ТАСС сообщил представитель страховщика.

"Следственные действия, проведенные сегодня правоохранительными органами в центральном офисе «РГС Жизнь» на Кадашевской набережной, не связаны с операционной деятельностью компании. Представители «РГС Жизнь» предоставляют необходимую документацию по запросу правоохранительных органов. Компания продолжает работу в штатном режиме", — сказал он.

Об обысках в «Росгосстрах Жизнь» во вторник сообщили социальные медиа. Корреспонденту ТАСС около 13 часов не удалось попасть в офис страховщика, так как, по словам находившегося на входе сотрудника, в компании проводилась «проверка государственными органами». Он отметил, что доступ в офис может быть открыт во второй половине дня.