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В «РГС Жизнь» прошли следственные действия, не связанные с работой компании
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В «РГС Жизнь» прошли следственные действия, не связанные с работой компании 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы во вторник проводили следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь», но они не связаны с операционной деятельностью компании. Об этом ТАСС сообщил представитель страховщика.
"Следственные действия, проведенные сегодня правоохранительными органами в центральном офисе «РГС Жизнь» на Кадашевской набережной, не связаны с операционной деятельностью компании. Представители «РГС Жизнь» предоставляют необходимую документацию по запросу правоохранительных органов. Компания продолжает работу в штатном режиме", — сказал он.
Об обысках в «Росгосстрах Жизнь» во вторник сообщили социальные медиа. Корреспонденту ТАСС около 13 часов не удалось попасть в офис страховщика, так как, по словам находившегося на входе сотрудника, в компании проводилась «проверка государственными органами». Он отметил, что доступ в офис может быть открыт во второй половине дня.
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