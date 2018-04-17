В «РГС Жизнь» прошли обыски 

Об этом ТАСС сообщили в страховой компании, отметив, что следственные действия никак не связаны с ее операционной деятельностью. Ранее «РГС Жизнь» входила в «Росгосстрах» Данила Хачатурова, затем «Росгосстрах» перешел под контроль «Открытия». После того, как ЦБ забрал «Открытие» на санацию вместе с «Росгосстрахом». «РГС-Жизнь» так и осталась у Хачатурова. Эта компания, в отличие от убыточного «Росгосстраха», — прибыльная. В конце прошлого года новый глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил газете «Коммерсантъ», что при прошлом менеджменте в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». С чем могут быть связаны обыски? Вот что говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Понятно, что причиной этих обысков является конфликт между нынешним топ-менеджментом между санируемого банка „Открытие“ и Даниилом Хачатуровым. Часть активов Хачатурова попала в периметр санации, а часть нет. В частности вот та структура „РГС-Жизнь“ не попала. За пределами нынешней группы „Открытие“ остались не только страховые активы, включая „РГС-Жизнь“, но также остались объекты недвижимости. Сейчас разворачивается, видимо, корпоративная борьба».
Ранее СМИ сообщали, что «Открытие», перейдя под контроль государства, вел переговоры с Хачатуровым о покупке «РГС Жизнь», но в какой-то момент переговоры были прекращены.