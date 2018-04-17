В «РГС Жизнь» прошли обыски

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Понятно, что причиной этих обысков является конфликт между нынешним топ-менеджментом между санируемого банка „Открытие“ и Даниилом Хачатуровым. Часть активов Хачатурова попала в периметр санации, а часть нет. В частности вот та структура „РГС-Жизнь“ не попала. За пределами нынешней группы „Открытие“ остались не только страховые активы, включая „РГС-Жизнь“, но также остались объекты недвижимости. Сейчас разворачивается, видимо, корпоративная борьба».

Ранее СМИ сообщали, что «Открытие», перейдя под контроль государства, вел переговоры с Хачатуровым о покупке «РГС Жизнь», но в какой-то момент переговоры были прекращены.