Жителям Мещеры начали выдавать пропуски для машин на время ЧМ-2018: как получить разрешение

Получить пропуск для своего автомобиля должны жители Мещеры и Нижегородского района, а также те, кто там работает. NN.RU сегодня посетил один из таких пунктов — в ТРК «Небо» — и узнал, как это сделать.

Пункт аккредитации расположился в гардеробе торгового центра, днем в рабочее время здесь почти никого нет. Но сотрудники говорят, что очереди бывают. В основном с утра и по вечерам. В Небе пункт выдачи работает в режиме работы ТЦ — с 10 утра до 10 вечера.

Чтобы выяснить, нужен ли вам пропуск, нужно проверить входит ли ваш дом (или организация) в зону, которая будет перекрыта в дни ЧМ.

Карта Канавинского района (красным выделена зона для проезда, в которую необходимо получить пропуск):

Карта Нижегородского района:

Выяснив, что без пропуска вас не пропустят к работе или дому, нужно написать заявление на его получение. Его можно подать в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация» либо в пункте выдачи.

Пункты выдачи пропусков:

ТЦ «Аврора», 2 этаж — ул. Советская, 12 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков);ТРК «Небо», этаж 0 — ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков). Только выдавать пропуска будут в двух местах:

ФОК «Мещерский», 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21;Администрации Нижегородского района, 1 этаж — ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков для юридических лиц).

Для подачи заявки на получение пропуска понадобятся документы:

Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости:

— Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП;

— Договор аренды, с отметкой о регистрации в ЕГРН заключенный не позднее 1 апреля 2018 года;

— Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);

— Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации;

Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность:

— Выписка из ЕГРЮЛ — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;

— Договор аренды помещения заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счет данного договора).

— Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник ТС или его представитель должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом удостоверяющим личность.

Важно, что пропуск действителен только для автомобиля на который он выдан. Передавать его другим автовладельцам запрещено.

Вот так он будет выглядеть:

— В случае подачи заявки через сайт, прийти в центр придется лишь один раз, — рассказали NN.RU. — Но очень важно заполнить все обязательные поля в заявлении и прикрепить сканы или фото документов, чтобы читались все данные в них. Иначе заявка не отправится или в разрешении могут отказать.

Если возникают сложности с заполнением заявления онлайн, в центре советуют лучше обратиться к ним, чем по десять раз отправлять одну и ту же заявку с ошибками.

На рассмотрение заявления уйдет 3–5 рабочих дней. После этого срока на телефон и почту придут уведомления с подтверждением или отказом.

Центры будут работать до 14 июля. Планируют выдать около 30 тысяч пропусков.

Мещеру перекроют: 28 апреля, 6 мая, 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля.

Центр города частично перекроют: 14 июня, 18 июня, 19 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля, 10 июля, 11 июля, 15 июля.

Закрывать движение будут за 12 часов до начала матчей и открывать через 4 часа после.