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Узнать о задолженностях теперь можно в центрах «Мои документы»
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Узнать о задолженностях теперь можно в центрах «Мои документы» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сведения о задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам можно узнать в центрах госуслуг «Мои документы». Для этого нужно обратиться в один из 39 офисов с паспортом и ИНН.
В центрах также доступны оформление и печать квитанции для оплаты задолженности, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Москвичи могут сделать это в офисах в районах Красносельский, Якиманка, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Матушкино, Силино, Аэропорт, Беговой, Дмитровский, Коптево, Алтуфьевский, Бабушкинский, Свиблово, Ярославский, Марфино, Московский, Троицк, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино, Вешняки, Северное Измайлово, Сокольники, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Капотня, Некрасовка, Печатники, Текстильщики, Котловка, Ломоносовский, Теплый Стан, Ясенево, а также во флагманском офисе на Пресненской набережной.
Все столичные центры «Мои документы»работают каждый день с 8:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00. В офисах открыто свыше 6,5 тысячи окон приема, число сотрудников достигает более семи тысяч человек. Каждый день сюда приходят более 70 тысяч горожан. среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. В центрах установлены платежные терминалы и банкоматы, детские уголки, комнаты матери и ребенка, аппараты с напитками и едой и Wi-Fi.
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