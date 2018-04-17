Узнать о задолженностях теперь можно в центрах «Мои документы»

Сведения о задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам можно узнать в центрах госуслуг «Мои документы». Для этого нужно обратиться в один из 39 офисов с паспортом и ИНН.

В центрах также доступны оформление и печать квитанции для оплаты задолженности, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Москвичи могут сделать это в офисах в районах Красносельский, Якиманка, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Матушкино, Силино, Аэропорт, Беговой, Дмитровский, Коптево, Алтуфьевский, Бабушкинский, Свиблово, Ярославский, Марфино, Московский, Троицк , Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино, Вешняки, Северное Измайлово, Сокольники, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Капотня, Некрасовка, Печатники, Текстильщики, Котловка, Ломоносовский, Теплый Стан, Ясенево, а также во флагманском офисе на Пресненской набережной.

Все столичные центры «Мои документы»работают каждый день с 8:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00. В офисах открыто свыше 6,5 тысячи окон приема, число сотрудников достигает более семи тысяч человек. Каждый день сюда приходят более 70 тысяч горожан. среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. В центрах установлены платежные терминалы и банкоматы, детские уголки, комнаты матери и ребенка, аппараты с напитками и едой и Wi-Fi.