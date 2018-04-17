Узнать о задолженностях теперь можно в офисах «Мои документы»

В центрах госуслуг «Мои документы» теперь можно получить информацию о задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. Для этого достаточно обратиться в один из 39 офисов. При себе нужно иметь паспорт и ИНН.

Также здесь можно оформить и распечатать квитанцию, чтобы оплатить задолженность. Услуга доступна в следующих центрах госуслуг:

— ЦАО — флагманский офис (Пресненская набережная, дом 2), Красносельский, Якиманка;

— ЗАО — Очаково-Матвеевское, Солнцево, Фили-Давыдково, Филевский Парк;

— ЗелАО — Матушкино, Силино;

— САО — Аэропорт, Беговой, Дмитровский, Коптево;

— СВАО — Алтуфьевский, Бабушкинский, Свиблово, Ярославский, Марфино;

— СЗАО — Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино;

— ВАО — Вешняки, Северное Измайлово, Сокольники;

— ЮАО — Даниловский, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное;

— ЮВАО — Капотня, Некрасовка, Печатники, Текстильщики;

— ЮЗАО — Котловка, Ломоносовский, Теплый Стан, Ясенево.