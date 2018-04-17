Эр-Рияд отвечает на ракеты дипломатией

На прошедшем саммите ЛАГ в саудовском Дахране, несмотря на обострение ситуации в Сирии , тема Йемена была отчётливо обозначена в качестве приоритетной. В своей вступительной речи король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз возложил на Иран ответственность за пуски баллистических ракет из Йемена зейдитским движением «Ансар Аллах» (хуситы) по территории королевства. В целом, Саудовская Аравия демонстрирует особую озабоченность ситуацией вокруг Йемена, и, видимо, Эр-Рияд будет пытаться привлечь новых союзников если не в качестве полноценных участников коалиции, то в качестве игроков, способных оказать выгодное КСА воздействие на «Ансар Аллах» политическими и дипломатическими средствами.

С начала марта ракетные атаки на Саудовскую Аравию усилились; сила коалиции не способна достичь решающего перелома в войне. В качестве успехов их военной операции арабские СМИ приводят взятие в начале апреля города-порта Миди, расположенного вблизи саудовской границы на северо-западе Йемена. Этот регион считается «зоной ответственности» КСА, хотя главной ударной силой коалиции здесь выступает военный контингент из Судана

Щекотливый момент в том, что город Миди давно объявлен подконтрольной коалиции территорией. Более того, сообщения о его захвате поступают регулярно — на протяжении последних двух лет, а сообщения о его очередном переходе под контроль хуситов остаются без внимания.

Более устойчивое положение коалиции — на юге Йемена, в «зоне ответственности» ОАЭ , где из-за непосредственного участия в боях эмиратской механизированной бригады хуситы в прошлом году потеряли побережье Баб-Аль-Мандебского пролива и второй по значимости красноморский порт Моха. Теперь этот плацдарм расширяется, поскольку отсюда планируется нанести два решающих удара: один по городу Таиз с запада, второй — по крупнейшему стратегическому порту Ходейда с юга. Здесь рельефно проявляются противоречия между двумя лидерами коалиции — КСА и ОАЭ. В случае успеха указанных операций Абу-Даби значительно расширит подконтрольную эмиратцам часть Йемена, которая как по площади, так и по значимости значительно превосходит то, что контролируют саудовцы.

Йемен

Конкуренция между КСА и ОАЭ за влияние в Йемене доходить до прямых военных столкновений между их прокси-силами: просаудовскими сторонниками изгнанного хуситами президента Хади, чья легитимность признается мировым сообществом, и силами проэмиратского сепаратистского «Южного Сопротивления». Последнее связано с «Южным переходными правительством» Зубейди, стремящегося к воссозданию южнойеменской государственности. Победителями здесь также выходят сторонники ОАЭ. Так, город Аден (сейчас — временная столица Йемена, пока Сана занята хуситами) года перешёл под контроль «Южного Сопротивления» в феврале 2018, а премьер-министр Бин Дагер, представляющий администрацию Хади, смог вернуться в Аден только в прошлую пятницу и его реальное влияние остаётся под вопросом.

В такой ситуации для Саудовской Аравии желательно как можно скорее закончить конфликт, который даже в случае его успешного завершения только усилит позиции ОАЭ.

Поэтому Эр-Рияд пытается возобновить диалог с хуситами на площадке, предоставленной Оманом . Там уже прошли закрытые консультации с участием представителей «Ансар Аллах», «Всеобщего народного конгресса» и спецпредставителя ООН по Йемену Гриффитса, который в начале апреля активно «курсировал» между Эр-Риядом, Маскатом и Йеменом, пытаясь усадить стороны за стол переговоров.

О новом этапе переговоров по Йемену заговорили лишь когда закончилась неудачей попытка завершить йеменский конфликт путём вывода из альянса с хуситами покойного экс-президента Салеха, его сторонников из партии «Всеобщий народный конгресс» и Республиканской гвардии. Его выступление было подавлено в декабре 2017 года, а сам Салех был убит хуситами. Успех этой акции опять же сулил усиление позиций ОАЭ, которые в мирном процессе делали ставку на диалог с экс-президентом, чей сын и преемник Ахмед в настоящее время проживает в Эмиратах. После гибели Салеха часть ранее верных ему подразделений Республиканской гвардии перешла под эгиду ОАЭ, отступив в южные регионы страны. Большинство иных «салеховцев» остались верны альянсу с «Ансар Аллах». Несмотря на гибель своего лидера, они поставили во главу угла отражение внешней агрессии, оставив «разборки» с хуситами на потом.

Есть мнение, что некоторые действия и заявления самой коалиции сыграли свою роль в подавлении «мятежа» Салеха. Это относится как к заявлениям о якобы его переходе на сторону коалиции, которые «подставляли» экс-президента перед его же сторонниками, так и удары саудовской авиации по хуситам в ходе их столкновений с «салеховцами». Они поставили его сторонников перед выбором: или прекратить наступление, или вообще отказаться от поддержки выступления, чтобы не превратиться в коллаборационистов. В действительности же речи о переходе Салеха на сторону коалиции не велось.

Что касается России , то она, видимо, также делала ставку на возвращение Салеха как компромиссной фигуры. Не исключено, что и Москва использовала свои контакты с экс-президентом для установления линии связи между ним и коалицией в преддверии подготовки выступления. Гибель экс-президента обозначила серьезный крен Москвы в сторону просаудовской коалиции и администрации Хади в йеменском урегулировании. Хотя изменение подхода к участникам конфликта отрицается российской стороной, но заявления в адрес «Ансар Аллах», скорее, говорят об обратном.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «хуситы радикализировались», а убийство экс-президента назвал «очень тяжким преступлением», которое было «задумано, чтобы сорвать усилия по переходу к мирному урегулированию». В конце января 2018-го Москву с официальным визитом посетил министр иностранных дел Йемена (администрация Хади) Абд аль-Малик аль-Махляфи, а вскоре после этого замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился в ОАЭ с сыном убитого экс-президента Салеха.

В нынешней ситуации ясно: Москва не закрывает двери диалога с хуситами, но в йеменском урегулировании будет проводить линию, в большей степени отвечающую интересам Эр-Рияда и Абу-Даби. Россия способна выработать самостоятельных инициативы и более активно подключать российских дипломатов к участию в подготовке новой дорожной карты по Йемену — с учетом позиций стран Персидского залива.

Комментарий МИД России на вопрос News.ru о том, с кем в данной ситуации взаимодействует Москва:

Мы, как и раньше, общаемся со всеми, от кого зависит скорейшее прекращение боевых действий и запуск в Йемене широкого национального диалога по вопросам последующего политического обустройства этой страны.

Сказанное выше в полной мере относится и к представителям хуситского движения «Ансар Алла». Несмотря на осуществленный в декабре 2017 г. по соображениям безопасности перевод нашего Посольства из Саны в Эр-Рияд, мы стараемся и далее сохранять с хуситами каналы общения. Остаемся при этом приверженными задаче убедить йеменских протагонистов отказаться от попыток решить существующие противоречия силой, помочь им вернуться за стол переговоров, согласовать пути обеспечения в Йемене долгожданного мира и стабильности.