Миронов: закон о контрсанкциях поможет российским фармкомпаниям

Миронов отметил, что профильные положения проекта документа не сводятся к возможным ограничениям на поставки лекарств.

«Смысл не в запретительных мерах, а в том, чтобы стимулировать собственное производство необходимых лекарственных средств, отказавшись от ограничений, связанных с патентной защитой жизненно важных лекарств», — сказал политик.

Он указал, что законопроект позволяет российским фармкомпаниям переходить к производству безаналоговых лекарств по принципу так называемого принудительного лицензирования. Миронов обратил внимание, что по экспертным оценкам, около сотни американских препаратов на отечественном рынке являются уникальными.

«Но нужно понимать, почему эти препараты не имеют аналогов в России . Потому что в большинстве своём они защищены патентами, и наши производители не то что не хотят, они просто не могут работать в этом направлении, поскольку у американских фармкомпаний есть эксклюзивные права, и эта монополия приносит им немалые деньги», — отметил лидер «Справедливой России».

В связи с этим Сергей Миронов указал на один из пунктов антисанкционного законопроекта, согласно которому возможно «исчерпание исключительного права на товарные знаки». Данное положение фактически позволяет игнорировать патентные монополии в том числе в фармотрасли.

Индия и Он напомнил, что по такому пути уже пошли Китай Бразилия , где местные производители разрабатывают медикаменты в обход правообладетелей.

«Отмечу, что вопрос об отмене патентной системы на лекарства, приводящей к монополизму одной компании на рынке, поднимался и в самих США. И если уж американцы недовольны этими нормами, почему мы должны им следовать?» — сказал Миронов.

Политик высказал мнение, что независимо от того, какие ограничения будут реализованы Правительством в соответствии с рамочным законом, необходимо дать чёткую установку отечественной фармацевтической отрасли активизировать работу по замещению лекарств, в том числе уникальных препаратов.

«И эта установка должна сопровождаться необходимой государственной поддержкой Лекарственное импортозамещение — жизненно необходимая мера, поскольку, если сегодня мы не можем отказаться от ряда препаратов, в условиях санкционной войны не исключено, что завтра сами зарубежные партнёры откажутся нам их поставлять», — указал парламентарий.

По его словам, налаживание российского производства необходимых медицинских препаратов потребует времени.

«При этом нельзя оставлять наших людей без лекарств, спасающих их жизни», — подчеркнул Миронов.

6 апреля Соединённые Штаты ввели новые ограничительные меры против России. Под санкции попали несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.