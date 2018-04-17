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Горьков: Объем кредитов ВЭБа «Русалу» превышает 100 млрд руб
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Горьков: Объем кредитов ВЭБа «Русалу» превышает 100 млрд руб
Прайм
35 минут назад
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Прайм
Общий объем задолженности
"Русала"
перед
Внешэкономбанком
по кредитам составляет более 100 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации
Сергей Горьков
. «По „Русалу“ порядка больше 100 миллиардов рублей, это кредиты», — сказал Горьков журналистам.
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