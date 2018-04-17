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Горьков: Объем кредитов ВЭБа «Русалу» превышает 100 млрд руб
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Горьков: Объем кредитов ВЭБа «Русалу» превышает 100 млрд руб 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
Общий объем задолженности "Русала" перед Внешэкономбанком по кредитам составляет более 100 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков. «По „Русалу“ порядка больше 100 миллиардов рублей, это кредиты», — сказал Горьков журналистам.
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