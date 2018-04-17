Библиотека Зеленограда приглашает сдавать макулатуру и спасать деревья

С 14 по 29 апреля библиотека №255 Зеленограда (корпус 1004, взрослое отделение) проводит большой субботник, в ходе которого зеленоградцам предлагают сдавать макулатуру.

— Весна — повод сделать генеральную уборку и внести свой вклад в сохранение природы. В рамках субботника мы принимаем бумагу, тетради, газеты, журналы, картон, гофрокартон. Мы не принимаем одноразовую посуду, салфетки, кассовые чеки, яичные лотки. Одна тонна макулатуры сохраняет 10 деревьев, — говорят организаторы экоакции.

Макулатуру можно приносить в библиотеку в 10 микрорайоне. График работы: вторник-суббота — с 10.00 до 22.00, воскресенье — с 10.00 до 20.00, понедельник — выходной. Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 731-80-26.