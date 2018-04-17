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В Хорошево-Мневниках участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями
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В Хорошево-Мневниках участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Встреча прошла во дворе дома 22, корпус 3 на проспекте Маршала Жукова.
На отчете присутствовали начальник ОМВД по району Хорошево-Мневники, полковник Алексей Кориненко, член Общественного совета при УВД по СЗАО Иван Фабрици, представители общественности.
— За отчетный период было раскрыто шесть уголовных преступлений, к административной ответственности привлечено 87 правонарушителей, рассмотрено 205 жалоб и заявлений граждан, проведен профилактический обход 1325 квартир, — сообщил Павел Рыбкин.
Участковый довел до жителей информацию по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в частности об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ.
Выслушав доклад, присутствующие получили возможность задать вопросы. В основном их интересовало то, как справляются работники полиции с курящими в общественных местах и нарушающими тишину в ночное время. (ео)
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