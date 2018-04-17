В Хорошево-Мневниках участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями

Встреча прошла во дворе дома 22, корпус 3 на проспекте Маршала Жукова.

На отчете присутствовали начальник ОМВД по району Хорошево-Мневники, полковник Алексей Кориненко, член Общественного совета при УВД по СЗАО Иван Фабрици, представители общественности.

— За отчетный период было раскрыто шесть уголовных преступлений, к административной ответственности привлечено 87 правонарушителей, рассмотрено 205 жалоб и заявлений граждан, проведен профилактический обход 1325 квартир, — сообщил Павел Рыбкин.

Участковый довел до жителей информацию по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в частности об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ.

Выслушав доклад, присутствующие получили возможность задать вопросы. В основном их интересовало то, как справляются работники полиции с курящими в общественных местах и нарушающими тишину в ночное время. (ео)