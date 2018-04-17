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В Москве завершили противоаварийные работы в ротонде «Бауманки»
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В Москве завершили противоаварийные работы в ротонде «Бауманки» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. В Москве провели противоаварийные работы в ротонде XVIII века, расположенной на территории МГТУ имени Баумана, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Как отмечается в сообщении, конструкция ротонды была частично деформирована и требовала проведения противоаварийных работ. В ходе них специалисты усилили фундамент и грунт основания ротонды, укрепили стены, колонны и цоколь, а также провели противооползневые мероприятия.
Расположенная на Бауманской улице ротонда является частью объекта культурного наследия федерального значения — перестроенного после пожара 1812 года Слободского дворца.
Слободской дворец был построен в немецкой слободе в XVIII веке. В 1826 году он был передан в ведение Воспитательного дома, и на его месте было решено устроить ремесленную школу, которую позднее преобразовали в Императорское московское техническое училище, затем переименованное в Московское высшее техническое училище имени Николая Баумана. С 1989 года училище носит название Московского государственного технического университета имени Баумана.
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