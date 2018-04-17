Два верхних этажа ТЦ «Зимняя вишня» достроили незаконно

Нормы есть, но их не соблюдают

Последние этажи кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» могли быть построены самовольно. Об этом заявил в ходе заседания в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Михаил Мень . «Предварительная информация о трагедии в Кемерове свидетельствует о том, что верхние два этажа были просто самовольно достроены, то есть это был самострой, — сказал он. — Почему не было реакции контролирующих органов на самострой — это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью».

По словам Меня, фонд нормативно-технических документов в сфере строительства в России на начало 2018 года насчитывает 314 сводов правил, которые раньше назывались строительными нормами и правилами (СНиП), и более тысячи стандартов. Регулирование вопросов безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных центрах, обеспечивается восемью сводами правил.

«Чётко регламентированы требования к путям эвакуации, к строительным материалам отделки, устройству систем вентиляции, аварийного освещения и, что важно, размещению детских игровых зон», — пояснил Михаил Мень.

Так, согласно действующим нормативам, игровая площадка не может быть расположена выше второго этажа и далее 20 метров от эвакуационного выхода. Однако, по данным законодателей, более 70 процентов торгово-развлекательных центров по всей стране спроектированы с нарушением этих требований. «Очевидно, что слабым звеном является именно контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации. Если бы были соблюдены требования, то трагедии в Кемерове не произошло», — посетовал глава Минстроя.

«Очевидно, что слабым звеном является именно контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации.

Он пояснил, что сегодня контролем за соблюдением необходимых правил занимаются другие ведомства. «В настоящее время контрольными функциями наделены Ростехнадзор с его территориальными управлениями и региональные службы Стройнадзора, которые подчинены непосредственно губернатору. Также осуществление контроля на итоге эксплуатации — это государственная пожарная служба МЧС по каждому субъекту Федерации», — сообщил министр.

Кто ответит за безопасность

Такое положение не устраивает законодателей. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Баир Жамсуев убеждён, что систему надзора не стоит отпускать на волю субъектов Федерации. С ним согласен и председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко

«В регионах разные структуры стройнадзора, разные подходы и численность сотрудников», — пояснил сенатор. По его словам, им нет необходимости идти на нарушение, уклоняясь от исполнения федеральных требований, ведь можно провести собственную экспертизу, утвердить новую проектную документацию и сделать по-своему. Поэтому надо создавать структуру, которая будет нести полную ответственность за исполнение строительных и противопожарных норм при возведении зданий.

На федеральном уровне единого органа архитектурно-строительного надзора в настоящее время нет. В конце 1990-х — начале 2000-х годов при Госстрое России существовал Госархстройнадзор.

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил воссоздать вертикальную структуру для лучшей управляемости и контроля региональных органов архстройнадзора.

Глава Минстроя Михаил Мень согласился, что в существующей системе координат им сегодня трудно работать. «Если эту систему изменить грамотно, то это может сыграть положительную роль, — полагает министр. — Мы видим, что Федеральная антимонопольная служба , например, имеет свои структурные подразделения и работает эффективно».

По мнению главы Минстроя, это можно сделать через месяц, когда будет утверждаться новая структура Правительства. «Вполне можно к этому времени выйти с такой законодательной инициативой», — добавил Михаил Мень.