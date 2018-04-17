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Из-за ремонта железнодорожного полотна изменят расписание электричек на Кубани
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Из-за ремонта железнодорожного полотна изменят расписание электричек на Кубани 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
С сегодняшнего дня, 17 апреля, начался ремонт путей на ЖД-перегоне Староминская — Албаши. Работы продлятся до 26 апреля.
В связи с проведением ремонта в период с 17 по 25 апреля не будут ходить пригородные электропоезда № 6706 Краснодар-I — Староминская-II, отправляющиеся из Краснодара в 15:10, № 7645 Староминская-II — Тимашевская-I с отправлением из Староминской в 19:02.
Еще два поезда: № 7646 Тимашевская-I — Староминская-II (03:07) и № 6705 Староминская — Тимашевская — Краснодар-I (05:08) отменят с 18 по 26 апреля.
Расписание еще 20 поездов в Краснодарском крае и Ростовской области претерпят изменения графика. Подробнее о расписании электричек модно узнать на сайте «РЖД» или по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00.
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