Из-за ремонта железнодорожного полотна изменят расписание электричек на Кубани

С сегодняшнего дня, 17 апреля, начался ремонт путей на ЖД-перегоне Староминская — Албаши. Работы продлятся до 26 апреля.

В связи с проведением ремонта в период с 17 по 25 апреля не будут ходить пригородные электропоезда № 6706 Краснодар-I — Староминская-II, отправляющиеся из Краснодара в 15:10, № 7645 Староминская-II — Тимашевская-I с отправлением из Староминской в 19:02.

Еще два поезда: № 7646 Тимашевская-I — Староминская-II (03:07) и № 6705 Староминская — Тимашевская — Краснодар-I (05:08) отменят с 18 по 26 апреля.