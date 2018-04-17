Фархад Ахмедов: в противостоянии с Западом России следует перейти к решительному наступлению

Нынешнюю антироссийскую компанию Запада надо максимально развернуть в нашу пользу, перейдя от пассивной обороны к решительному наступлению, считает экс-сенатор, бизнесмен Фархад Ахмедов

По его словам, теперь необходимо нанести недоброжелателям пять мощных экономических ударов: 1) продолжить и закрепить на максимально высоком уровне нынешний восходящий трэнд цен на углеводороды; для этого незамедлительно договориться с Саудовской Аравией о бессрочной пролонгации соглашения ОПЕК+; 2) начать оперативно выводить российские резервные фонды из казначейских облигаций США; 3) провести переговоры с Китаем о согласованных действиях по выходу из казначейских облигаций США, направленных на максимально болезненный удар по их курсу; 4) направить финансовые резервы государства на скупку падающих российских акций; 5) продолжить переводить расчеты за энергоносители в рубли, в перспективе сведя долю доллара к нулю.

"Надо понимать, что в настоящее время мы имеем дело с целым клубком интриг, скрытых угроз и шантажа на самом высшем уровне власти в США, — отмечает Ахмедов. — Заметьте, буквально накануне провокации с химической атакой Трамп заявил о намерении вывести войска из Сирии . Но ему не дали это сделать. Внезапно случился пожар в Трамп Тауэр, а затем нашелся непременный рояль в кустах, то есть порочащие Трампа обвинения на сексуальной почве. И он послушно дал задний ход и разразился потоком угроз в адрес России и Башара Асада ".

По словам экс-сенатора, атака США против Сирии может быть связана и с обвинениями модели Playboy в адрес Трампа.