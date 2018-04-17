Абызов: в надзорных ведомствах появятся ответственные за профилактическую работу

МОСКВА , 17 апреля / ТАСС /. В штате надзорных ведомств и министерств, участвующих в приоритетной программе по реформированию контрольно-надзорной деятельности, должны появиться помощники или советники руководителей по профилактической работе. Это предусмотрено протоколом проектного комитета реформы госконтроля, который подписал куратор реформы, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

"Ответственный за профилактику должен соответствовать требованиям, которые также утвердил проектный комитет. Помощник по профилактической работе должен знать основания для использования профилактических инструментов, в том числе предупреждений, и уметь анализировать эффективность и результативность расходования бюджетных средств на профилактическую работу. Кроме того, он должен уметь планировать профилактическую работу и координировать публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, которые надзорные органы регулярно проводят для предпринимателей", — сообщает пресс-служба Открытого правительства.

"Мы будем серьезно смещать баланс в сторону расширения механизмов профилактики, доля профилактических мероприятий в ближайшие 5 лет будет доведена до 80%. На сегодняшний день возможности охвата поднадзорных объектов за счет профилактических мероприятий значительно шире, чем за счет проверок. Я проводил рабочие консультации с руководителями надзорных ведомств, надо ли создавать обособленные подразделения по профилактике внутри ведомств. Мнения разделились, поэтому было принято решение не внедрять жесткие организационные формы и пока рассмотреть вопрос о том, каким должен быть профиль компетенций ответственных за внедрение этих механизмов", — приводит пресс-служба слова Михаила Абызова.