Ещё
Четверо чиновников администрации Приморья получили предостережения от зама генпрокурора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четверо чиновников администрации Приморья получили предостережения от зама генпрокурора 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин вынес четыре предостережения чиновникам администрации Приморья за несоблюдение сроков строительства инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР).
Гулягин рассказал о десятках нарушений и жестко высказался в адрес местных чиновников. Он вынес предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства вице-губернатору Валентину Дубинину, руководителю дептранса Александру Шворе, руководителю департамента сельского хозяйства Андрею Бронцу и директору департамента проектного управления Кристине Шуваловой.
Кроме того планировалось вынести предупреждение и. о. главы департамента промышленности Алексею Пикалову, однако тот на заседание не явился, сообщает ИА PrimaMedia. Теперь ему грозит административная ответственность.
В конце совещания Гулягин напомнил, что на создание объектов инфраструктуры ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» предусмотрено свыше 12,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе, более 4 миллиардов — из краевого бюджета.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Курганской области отчитались о ситуации на рынке перевозок такси Сына Путина и Кабаевой нашли на фото с пасхальной службы Западные компании в России готовятся обходить контрсанкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО227
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа36
Скрипалей отравили жидкостью75
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами157
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение