Четверо чиновников администрации Приморья получили предостережения от зама генпрокурора

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин вынес четыре предостережения чиновникам администрации Приморья за несоблюдение сроков строительства инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР).

Гулягин рассказал о десятках нарушений и жестко высказался в адрес местных чиновников. Он вынес предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства вице-губернатору Валентину Дубинину , руководителю дептранса Александру Шворе , руководителю департамента сельского хозяйства Андрею Бронцу и директору департамента проектного управления Кристине Шуваловой.

Кроме того планировалось вынести предупреждение и. о. главы департамента промышленности Алексею Пикалову, однако тот на заседание не явился, сообщает ИА PrimaMedia. Теперь ему грозит административная ответственность.

В конце совещания Гулягин напомнил, что на создание объектов инфраструктуры ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» предусмотрено свыше 12,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе, более 4 миллиардов — из краевого бюджета.