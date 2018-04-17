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Государство поддержит разведение рыбы
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Государство поддержит разведение рыбы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Государство намерено предоставить рыбоводным хозяйствам субсидии на взносы по договорам сельхозстрахования. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
По словам зампредседателя Комитета Сергея Митина, закон распространяет положения федерального закона о сельхозстраховании с господдержкой на объекты и товары аквакультуры.
«Реализация закона позволит возместить убытки рыбоводным хозяйствам в случае гибели объектов товарной инфраструктуры и создать условия для развития и повышения качества аквакультуры», — пояснил сенатор.
Федеральный закон регламентирует не только правовые механизмы поддержки рыбоводных хозяйств, но и перечень аквакультур и список возможных форс-мажоров, которые могут быть определены как страховой случай.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
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