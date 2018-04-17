Государство поддержит разведение рыбы

Государство намерено предоставить рыбоводным хозяйствам субсидии на взносы по договорам сельхозстрахования. Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам зампредседателя Комитета Сергея Митина, закон распространяет положения федерального закона о сельхозстраховании с господдержкой на объекты и товары аквакультуры.

«Реализация закона позволит возместить убытки рыбоводным хозяйствам в случае гибели объектов товарной инфраструктуры и создать условия для развития и повышения качества аквакультуры», — пояснил сенатор.

Федеральный закон регламентирует не только правовые механизмы поддержки рыбоводных хозяйств, но и перечень аквакультур и список возможных форс-мажоров, которые могут быть определены как страховой случай.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.