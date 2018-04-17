В центре госуслуг Хорошевки обновлен график загруженности по дням и часам

Обновленные графики средней загруженности по дням недели и часам за первый квартал текущего года опубликовали столичные центры госуслуг. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте http://md.mos.ru.

Так, в центре госуслуг района Хорошевский максимальное число посетителей отмечается по понедельникам. Самыми свободными днями стали четверг, суббота и воскресенье.

Мария Чеснокова. — В течение дня специалисты районного центра госуслуг наиболее загружены с 12.00 до 13.00. Меньше всего поток клиентов с 8.00 до 11.00, с 14.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00. Средними по нагрузке признаны часы с 11.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00 и с 15.00 до 16.00, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Добавим, что посетителям, которые пришли на прием к специалисту и ждут в очереди больше 15 минут, сотрудники центров госуслуг обязаны предложить бесплатный чай, кофе или какао.

Напомним, центр «Мои документы» района Хорошевский находится по адресу улица Куусинена, 19, корпус 2. (то)