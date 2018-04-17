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В центре госуслуг Молжаниновского самыми благоприятными днями для посещения стали четверг и воскресенье
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В центре госуслуг Молжаниновского самыми благоприятными днями для посещения стали четверг и воскресенье 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Обновленные графики средней загруженности по дням недели и часам работы за первый квартал текущего года представили столичные центры «Мои документы» на своем официальном сайте.
— За первые три месяца этого года самыми загруженными днями в центре госуслуг на Ленинградском шоссе стали понедельники, — отметила представитель пресс-службы «Моих документов» Мария Чеснокова.
Средними по нагрузке признаны: вторник, среда, пятница и суббота с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. Самыми благоприятными днями для посещения центра — четверг и воскресенье. Промежуток с полудня до 14.00 стал наиболее загруженным, а наименьшее количество посетителей находится в центре с 08.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00.
Напомним, центр «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино находится по адресу Ленинградское шоссе, 108. (то)
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