В центре госуслуг Молжаниновского самыми благоприятными днями для посещения стали четверг и воскресенье

Обновленные графики средней загруженности по дням недели и часам работы за первый квартал текущего года представили столичные центры «Мои документы» на своем официальном сайте.

— За первые три месяца этого года самыми загруженными днями в центре госуслуг на Ленинградском шоссе стали понедельники, — отметила представитель пресс-службы «Моих документов» Мария Чеснокова

Средними по нагрузке признаны: вторник, среда, пятница и суббота с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. Самыми благоприятными днями для посещения центра — четверг и воскресенье. Промежуток с полудня до 14.00 стал наиболее загруженным, а наименьшее количество посетителей находится в центре с 08.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00.

Напомним, центр «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино находится по адресу Ленинградское шоссе, 108. (то)