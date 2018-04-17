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Суд в Москве подтвердил законность штрафа McDonald's за «Биг Маки»
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Суд в Москве подтвердил законность штрафа McDonald's за «Биг Маки» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 450 тысяч рублей, который Роспотребнадзор наложил на McDonald's за реализацию бургеров с превышением содержания углеводов и энергетической ценности, следует из опубликованного во вторник решения суда.
Как говорится в судебном акте, надзорное ведомство в декабре прошлого года провело проверку ресторана McDonald's на улице Миклухо-Маклая в Москве и обнаружило, что предприятие вводит клиентов в заблуждение относительно потребительских свойств готовой продукции. Так, в бургере «Биг Мак» вместо заявленного содержания углеводов 42 г/100 г обнаружено более 60 г/100 г, энергетическая ценность составила 570 ккал/100 г вместо заявленной в технологической карте 503 ккал/100 г.
Аналогичные нарушения обнаружены в продукции «Чизбургер Де Люкс» и «Гриль Гурмэ».
По результатам проверки Роспотребнадзор в январе привлек ООО «Макдоналдс» к административной ответственности в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Предприятие общественного питания обратилось в суд с заявлением об отмене постановления, однако арбитраж Москвы 10 апреля это заявление отклонил.
"Выявленное нарушение является существенным, поскольку создает прямую угрозу безопасности жизни и здоровью людей, нарушает права потребителей на приобретение качественной и безопасной продукции", — указал суд первой инстанции в своем решении. У McDonald's, который своего представителя в суд не направил, есть десять дней для апелляционного обжалования судебного акта.
Ранее в апреле Роспотребнадзор сообщал, что арбитраж Москвы оставил в силе штраф в 550 тысяч рублей, наложенный на «Макдоналдс» за отсутствие маркировки на продукции, которая реализуется через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» в ресторанах на Ореховом бульваре, улице Миклухо-Маклая и проспекте Мира.
В сообщении ведомства отмечалось, что на данную продукцию отсутствуют декларации о соответствии. Ведомство подчеркивало, что продукты должны сопровождаться маркировкой с информацией, которая включает в себя дату изготовления, срок годности, условия хранения. Всего в начале этого года Роспотребнадзор, как следует из картотеки арбитражных дел, вынес больше десяти постановлений о привлечении «Макдоналдс» к административной ответственности.
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