Город будущего: разглядываем три проекта преображения центра Перми

Министерство строительства России представило работы проекта «Формирование комфортной городской среды». Он предполагает реконструкцию общественных пространств 40 российских городов, в том числе Перми

Архитекторы предложили реализовать проекты преображения трех объектов в Перми: улицы Монастырской и территории у Речного вокзала, исторической части улицы Сибирской, улицы Петропавловской и сквера Уральских добровольцев.

Проекты предполагают реконструкцию трех улиц в центре города

— Цель проекта — создать в российских регионах комфортную среду — так, чтобы в центре города и его спальных районах было чисто, красиво и удобно. Комфортная среда будет способствовать развитию сферы услуг — уличной торговли, общепита, туризма и новых типов бизнеса, — говорится на сайте проекта. — В результате экономика наших городов будет развиваться, а молодежь останется в них и будет вносить вклад в экономическое благосостояние регионов.

Территория у Речного вокзала

Проект преображения улицы Монастырской и площади у Речного вокзала предполагает разделение территории на отдельные зоны: для активного досуга, развлечений и сервиса. Участок между железнодорожным и Речным вокзалами архитекторы предложили сделать пешеходным пространством, а стоянку на площади Европы озеленить и благоустроить. На территории возле причалов авторы концепции предложили создать деревянный подиум и организовать там зону для спорта и пикников. При этом проезжую часть улицы Монастырской планируют уменьшить, а тротуар увеличить и сделать велосипедную дорожку.

— Задача, благоустройства — возвращение былой популярности пермского Речного вокзала, создание точки притяжения городского масштаба для жителей и городских сообществ, — уточняют архитекторы. — Проект призван визуально объединить нижнюю часть, которая становится главным центром активности летом и зимой, и верхнюю часть, куда перемещается активность в период затопления нижней набережной. Именно разлив Камы подсказал рисунок для мощения — образ движения воды — которое будет усиливаться рядом со зданием Речного вокзала и железнодорожного вокзала Пермь-I. Улица Петропавловская и сквер Уральских добровольцев

Проект реконструкции улицы Петропавловской предполагает ее объединение с примыкающим сквером имени Уральских добровольцев. В сквере архитекторы предлагают организовать детскую площадку, площадки для воркаута и настольных игр. Существующий фонтан в центре будет заменен на фонтан без чаши, который можно отключать для проведения праздников. Проезжую часть улицы Петропавловской также предлагают сузить, а тротуар озеленить и расширить.

Улица Петропавловская

Перекресток Петропавловской и Куйбышева

— На улице приоритет отдается пешеходам, — подчеркивают создатели проекта. — На всем участке проектирования сужено дорожное полотно, расширен тротуар и упорядочена парковка, появится дополнительное озеленение — яблони и ивы. Вдоль домов организованы палисадники. Пандусы обеспечивают беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения в районе трамвайной остановки. При этом транзитная функция территории также сохранится.

Торговые ряды в сквере Уральских добровольцев

Фонтан в сквере будет без чаши

Улица Сибирская от сквера Решетникова до улицы Революции

Согласно проекту, главные изменения должны коснуться исторического участка улицы Сибирской от Монастырской до Ленина. Архитекторы предложили воссоздать здесь атмосферу Перми начала XIX века с променадом, историческими опорами освещения и лавочками. На перекрестке с Петропавловской дизайнеры планируют создать пешеходную зону, а на углу Театрального сквера организовать пешеходную площадь с легким навесом, который должен стать главным входом в парк.

Перекресток Сибирской и Петропавловской будет пешеходной зоной

Зимний сквер

— Площади ключевых общественных зданий благоустраиваются, а их функции выходят за пределы собственных стен, на улицы: книжные ярмарки могут быть расположены на площадке у Центральной библиотеки, зоны уличных спортивных игр появляются у Дворца спорта, — объясняют архитекторы. — Элементы благоустройства — фонари, уличная мебель, урны — будут обновлены и приведены к единой стилистике. По всей длине улицы оптимизируется ширина проезжей части в пользу пешеходных тротуаров, организуется безопасный пешеходный маршрут, соединяющий две важные точки притяжения: сквер имени Решетникова и парк имени Горького.

Вход в Театральный сквер со стороны Ленина

Авторы концепции преображения городской среды сообщили, что перед созданием проектов были проведены опросы горожан, на основе которых составлялся портрет каждого города и выявлены его ключевые проблемы.

— Из самых посещаемых городских пространств выбраны были те, где изменения принесут наибольший эффект — то есть будут полезны горожанам различных социальных групп, — подчеркнули авторы проекта. — Идеи и предложения будут проанализированы экспертами. Самые интересные будут переданы архитектурным бюро или архитекторам, разрабатывающим проекты, и рекомендованы для включения в проекты 2018-2022 годы.

Сейчас представленные проекты улиц в центре Перми находятся на стадии проектирования. На следующих этапах планируется еще раз обсудить идеи с жителями, доработать и только затем реализовать за счет федерального бюджета.