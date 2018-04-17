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Дворы в районе Соколиная гора в Москве благоустроят за счет средств от платных парковок
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Дворы в районе Соколиная гора в Москве благоустроят за счет средств от платных парковок 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Для жителей Соколиной горы за счет средств, полученных от платных парковок, благоустроят дворовые территории, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Моспаркинга».
«Управа района Соколиная гора Восточного административного округа опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий на средства, полученные за счет платных парковок. Так, весной и летом текущего года будут проведены комплексные работы по 19 адресам. Благоустройство пройдет, в частности, на улице Соколиной горы, на Семеновском Валу, на проспекте Буденного, в Окружном проезде, на Ткацкой и Мироновской улицах и в Кирпичном переулке», — сказал собеседник агентства.
По его словам, рабочие отремонтируют пять контейнерных площадок, восстановят 500 квадратных метров газона, установят 400 квадратных метров специального покрытия для безопасности детей и положат 250 квадратных метров асфальта, заменят игровое оборудование и малые архитектурные формы — скамейки, ограды и прочее.
«Все работы проводятся на средства, полученные от платных парковок. Эти деньги отправляются префектуры, которые затем распределяют их по управам районов. Не менее 10% всех мероприятий по благоустройству проходят с учетом мнения местных жителей», — отметил сотрудник пресс-службы.
Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, горожане могут в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).
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