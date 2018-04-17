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Мелания считает, что книга Коми по своей язвительности уступает ее собственной
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Мелания считает, что книга Коми по своей язвительности уступает ее собственной 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Вашингтон — В минувший понедельник Мелания Трамп призналась, что не понимает споров, разгоревшихся вокруг новых мемуаров Джеймса Коми, потому что книга, которую в настоящий момент пишет она, «намного жестче».
Беседуя с журналистами в Белом доме, первая леди сказала, что уже ознакомилась с предварительным экземпляром книги Коми, потому что ей не терпелось поскорее ее прочесть. Однако тон и содержание мемуаров разочаровали Меланию своей беззлобностью.
«Такое ощущение, что автор критикует для проформы, — сказала она. — Про мою книгу такого не скажешь».
Мелания призналась, что будучи коллегой Коми по перу, она ему сочувствует. «Очевидно, что он очень старался добавить в книгу яда, и эти усилия заслуживают уважения, — сказала она. — Но я покажу ему, как это делается».
Когда журналисты выразили удивление по поводу известия о том, что г-жа Трамп пишет книгу, она ответила так: «Я почти все время провожу в одиночестве. Идеальные условия для писателя. А сейчас, прошу прощения, мне необходимо вернуться за письменный стол».
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