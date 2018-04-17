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Работы по ремонту дорог начались в Одинцове
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Работы по ремонту дорог начались в Одинцове 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В микрорайоне Новая Трехгорка на улице Чистяковой начались работы по замене дорожного полотна. Такой ямочный ремонт местного значения проводится по всему Одинцовскому району и направлен на то, чтобы привести в порядок дороги после зимнего сезона.
Улица Чистяковой в Новой Трехгорке — самая оживленная дорога. Каждый день жители по ней выезжают из микрорайона и возвращаются обратно, поэтому износ дорожного покрытия очевиден. После череды обращений в «Добродел» власти начали ремонт именно с этой дороги.
На улице Чистяковой проводится ремонт ямочный картами. Производится разломка асфальтобетонного покрытия с последующей укладкой асфальтобетона. С учетом обращений, которые поступают, в том числе, и на портал «Добродел», ямочный ремонт начат именно с этой улицы
— Сергей Батушенко, директор МКУ «Упрдоркапстрой».
В этом году приводить в порядок дороги будет новый подрядчик — Одинцовское ДРСУ. Где именно будут делать ремонт, в этом году решали и жители района. С февраля они голосовали на портале «Добродел». Дорожники пообещали, что теперь ямы не появятся в течение года — такой гарантийный срок. К тому же глава района обязал контролировать весь процесс работ.
В Одинцовском районе в порядок приведут около 60 участков, а это 19 километров площадью 178 тысяч квадратных метров. На все работы из бюджета Московской области выделят около 154 миллионов рублей. Укладку асфальта должны завершить уже к 1 июля.
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