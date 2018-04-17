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В Свердловской области рассказали о ходе строительства микрорайонов для многодетных семей
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В Свердловской области рассказали о ходе строительства микрорайонов для многодетных семей 

Rambler News Service 2 часа назад
В поселке Косой Брод Свердловской области, где будут располагаться объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для многодетных семей, началось строительство электросетей, сообщает URA.RU со ссылкой на АО «Облкоммунэнерго».
В компании пояснили, что для льготников в поселке строятся несколько микрорайонов, и к 2019 году многодетным семьям будет выделено 340 участков. На данный момент к уже отмежеванным наделам в поселке Косой Брод подводят все необходимые коммуникации. Первоочередная задача — обеспечить зону застройки электричеством.
«Протяженность новых линий электропередачи составит более 10 километров. Уже почти проложена воздушная линия высокого напряжения на 10 киловольт и завершен монтаж распределительных сетей — они проходят по поселковым улицам. Установлены 300 опор. Как только эти работы закончатся, смонтируем три комплектные трансформаторные подстанции. Их мощности хватит, чтобы обеспечить всех заявителей», — пояснил изданию в компании.
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