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ЕВРАЗ НТМК стал меньше «пить» из нижнетагильского водохранилища
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ЕВРАЗ НТМК стал меньше «пить» из нижнетагильского водохранилища 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В 2017 году потребление ЕВРАЗ НТМК свежей воды из нижнетагильского водохранилища сократилось на 5,2 миллиона кубометров. В то же время на 15% снизились сбросы сточных вод.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕВРАЗа, водоохранные мероприятия меткомбината включают замену водоводов, ремонт градирен и насосного оборудования. Также в нее входит очистка прудков-осветлителей, где вода отстаивается, а взвеси загрязняющих веществ собираются в специальные колодцы для дальнейшей утилизации.
Применяется и биологическая очистка воды. Эффективность использования микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии в теплое время года увеличивается на 30%. На входе и выходе из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, очищающих воду.
Стоит отметить, что специалисты управления охраны природной среды постоянно следят за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влиянием на природные поверхностные воды.
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