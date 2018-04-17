ЕВРАЗ НТМК стал меньше «пить» из нижнетагильского водохранилища

В 2017 году потребление ЕВРАЗ НТМК свежей воды из нижнетагильского водохранилища сократилось на 5,2 миллиона кубометров. В то же время на 15% снизились сбросы сточных вод.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕВРАЗа, водоохранные мероприятия меткомбината включают замену водоводов, ремонт градирен и насосного оборудования. Также в нее входит очистка прудков-осветлителей, где вода отстаивается, а взвеси загрязняющих веществ собираются в специальные колодцы для дальнейшей утилизации.

Применяется и биологическая очистка воды. Эффективность использования микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии в теплое время года увеличивается на 30%. На входе и выходе из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, очищающих воду.

Стоит отметить, что специалисты управления охраны природной среды постоянно следят за соблюдением нормативов сбросов сточных вод и влиянием на природные поверхностные воды.