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Неизвестный японский студент создает фантастические деревянные копии стрелкового оружия
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Неизвестный японский студент создает фантастические деревянные копии стрелкового оружия 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Зарегистрированная в Facebook группа Komatsu Factory «завсветилась» в СМИ совсем недавно. Группу возглавляет неизвестный японский студент. На страницах аккаунта он показывает свои уникальные деревянные поделки — сверхточные копии образцов современного стрелкового оружия. Среди них несколько видов пистолетов и автоматов, а также запасные части к ним, съемные магазины и другие аксессуары, включая планку Пикатинни, в точности повторяющие оригиналы. Некоторые модели частично разбираются. Среди них 9-мм пистолет Smith & Wesson M&P.
В этом деревянном арсенале можно встретить штурмовую винтовку Howa Type 89, основное оружие Сил самообороны Японии, винтовки FN SCAR, Heckler &Koch и VSS Vintorez. Автор также создал копию американской самозарядной крупнокалиберной снайперской винтовки Barrett M82A1.50 калибра.
Каждое новое изделие отличается от предыдущего большим совершенством. Его последнее творение — копия американской снайперской винтовки М110 кал. 7,62 мм в комплекте с магазином. У нее даже есть фиксатор затвора, предохранитель и спусковой крючок.
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