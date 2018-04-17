Выступив понятым, житель Вытегры попал на обязательные работы

Долг по алиментам в 320 тысяч рублей накопил житель Вытегры. Это выяснилось, когда мужчина выступил в роли понятого.

Разыскивая должников по фискальным платежам, судебные приставы пришли к одной из жительниц Вытегры. В качестве понятого пригласили знакомого должницы. Когда процедура завершилась, решили проверить по базе и его. Оказалось, что мужчина находится в розыске за неуплату алиментов. Уже давно он перестал платить средства на содержание 11-летнего сына.

В итоге в отношении должника составили административный протокол за неуплату средств на содержание ребенка, а суд наказал его 100 часами обязательных работ.