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Выступив понятым, житель Вытегры попал на обязательные работы
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Выступив понятым, житель Вытегры попал на обязательные работы 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Долг по алиментам в 320 тысяч рублей накопил житель Вытегры. Это выяснилось, когда мужчина выступил в роли понятого.
Разыскивая должников по фискальным платежам, судебные приставы пришли к одной из жительниц Вытегры. В качестве понятого пригласили знакомого должницы. Когда процедура завершилась, решили проверить по базе и его. Оказалось, что мужчина находится в розыске за неуплату алиментов. Уже давно он перестал платить средства на содержание 11-летнего сына.
В итоге в отношении должника составили административный протокол за неуплату средств на содержание ребенка, а суд наказал его 100 часами обязательных работ.
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