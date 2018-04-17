В Москве начали менять информационные щиты

Информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров стали устанавливать на берегах искусственных и природных водоемов. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Знаки безопасности «Купаться запрещено» начали устанавливать на берегах московских водоемов. Они появятся вместо информационных щитов, предостерегавших от выхода на лед. Всего установят 901 знак. Места установки знаков безопасности определяются таким образом, чтобы из любой точки берега отчетливо был виден хотя бы один щит.

К примеру, вдоль водоемов на территории музея-заповедника «Царицыно» уже установлено 47 знаков, у прудов в парке Дружбы — 21 щит, а на Патриарших прудах — четыре. Полностью замена знаков завершится к 15 мая.