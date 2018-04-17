Жирафа Самсона в Московском зоопарке вывели в открытый вольер

Жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова из-за потепления начали выпускать в открытый вольер. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Самсон Гамлетович Ленинградов наконец-таки вышел в наружный вольер! Большую часть осени и всю зиму жираф провел во внутреннем помещении, и сейчас, когда на улице наконец-таки установилась солнечная и теплая погода, он может беспрепятственно бродить по своим владениям и здороваться с посетителями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году жирафу Самсону исполнится 25 лет. «Несмотря на свой солидный возраст, жираф неизменно энергичен, бодр и общителен: Самсон всегда радуется гостям и с любопытством рассматривает всех, кто останавливается у вольера. Ну а если вам очень повезет, то жираф подойдет к вам совсем близко, чтобы „поздороваться“, — отметили в пресс-службе.