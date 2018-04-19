Сегодня экоцентр «Битцевский лес» приглашает желающих на вечернюю экскурсию «Звуки ночного леса»

Прогулка по Битцевскому лесу в компании экскурсовода начнется в 19.30. Посетители экоцентра научатся различать голоса ночных обитателей. А также узнают, почему их не стоит бояться.

«В походе, на даче, да и просто гуляя вечером, вы наверняка слышали загадочные или даже пугающие звуки. Кто их издаёт? Леший? Кикимора? Бородатая неясыть? Вы узнаете об этом на прогулке по вечернему лесу», — сообщается на сайте Мосприроды. Мероприятие будет бесплатным, однако потребуется регистрация по телефону: 8 (916) 306-56-50.

Экоцентр «Битцевский лес» находится по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3.