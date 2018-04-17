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«Приходится пригибаться». Остановка для малоросликов обнаружена в Нижнем Новгороде
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«Приходится пригибаться». Остановка для малоросликов обнаружена в Нижнем Новгороде 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Старая трасса Дзержинск-Нижний Новгород через Новое Доскино, — сообщает Виктор Ворошилов, — Въезд в Автозаводский район Нижнего Новгорода, с правой поселок Горбатовка.
Остановка называется также как и близлежащая улица — «Островского». Это самый низкий остановочный павильон который мне приходилось когда-либо посещать. И он может смело претендовать на звание самого низкого в Нижнем Новгороде или Нижегородской области.
Рост Виктора 176 самтиметров и ему, чтобы войти в павильон, пришлось пригибаться.
Похоже, что эту конструкцию установили в 80–90 годах. Конструкция надежная — из труб, швелеров, с железным настилом и крышей. Простоит долго. Только вот удобства от такого «домика для гномиков» мало.
— Радует, что есть лавочка, — рассказал и показал Виктор. — Это для тех, кому сложно пригибаться и стоять в таком положении. Люди им практически не пользуются. Только когда дождь идет.
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