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К ЧМ по футболу — 2018 в Липецке сделают цветочную надпись «Россия»
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К ЧМ по футболу — 2018 в Липецке сделают цветочную надпись «Россия» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
1,5 миллиона цветов высадят в Липецке в этом году, сообщила пресс-служба мэрии.
Украшать город начнут в начале следующей недели с улицы Ленина перед областной Доской почёта. Здесь высадят петуньи и цинерарии. Затем цветы появятся на площади Героев и Авиаторов, в сквере 9 Мая, у памятника Танкистам и в новых микрорайонах города — на улицах Белана, Стаханова, Свиридова и Воронежском выезде. На улицах Липецка расцветут бархатцы, львиный зев, бегонии, целозии, колеусы и тюльпаны.
«В этом сезоне мы решили провести реконструкцию клумбы на площади Героев — заменить газон и создать объёмные звёзды из цветов. Ещё одна новинка — модульные цветники. Переносные вазоны, в которых будут скомбинированы однолетние и многолетние цветы, а также хвойные декоративные кустарники, должны стать изюминкой улиц Плеханова и Советской», — рассказала заместитель директора муниципального предприятия «Зеленхоз» Елена Мачнева.
А чтобы поддержать Чемпионат мира по футболу — 2018 в городе заменят цветочную надпись «Липецк» на Плехановском спуске на «Россия».
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