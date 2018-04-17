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В Ярославле откроют филиал «Руси сидящей»
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В Ярославле откроют филиал «Руси сидящей» 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Благотворительный проект «Русь сидящая» откроет в Ярославле свой филиал, где будут помогать пострадавшим от российского правосудия.
В Ярославле откроют «Юридическую клинику» и «Медиалабораторию». В первой будут работать юристы, а также специалисты, которые помогут освободившимся заключённым вновь вернуться в общество. Во второй научат заключённых рассказывать свои истории через СМИ, передавая парадоксы и проблемы правосудия. Офис фонда расположится неподалёку от СИЗО № 1.
— Мы пытаемся разработать новые механизмы взаимодействия общества и пенитенциарных органов, разработать альтернативные подходы к общественному контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы и создать сеть провайдеров юридической помощи в непосредственной близости от мест лишения свободы, — рассказала основатель благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. — Мы предоставим заключенным, родственникам заключенных, юристам и адвокатам, журналистам и экспертному сообществу полноценный набор инструментов защиты прав заключенных (и партиципаторных моделей реинтеграции), а обратная связь даст возможность разработать рекомендации по реформированию российской пенитенциарной системы.
Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система — государственный институт, ведающий исполнением уголовных наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. Создатели ярославского филиала устроят пресс-конференцию уже в этот четверг, на которой будет также присутствовать экс-заммэра Ярославля Дмитрий Донсков. Он был оправдан судом в деле о взятке опального мэра Урлашова.
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