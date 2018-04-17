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Аэропорт «Домодедово» подвел итоги тестирования системы распознавания лиц
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Аэропорт «Домодедово» подвел итоги тестирования системы распознавания лиц 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Московский аэропорт «Домодедово» сообщил, что закончил тестировать систему автоматизированного распознавания лиц. Ее собираются внедрить, но когда именно — не уточняется.
В начале 2018 г. «Домодедово» установил эту систему на одном из входов в аэропорт. Система анализировала с помощью видеокамер пассажиропоток и архивные видеозаписи, а также идентифицировала в кадре лица из базы данных, говорится в сообщении. Точность идентификации — более 90%, уточняется там же.
Для тестирования «Домодедово» сотрудничал с компанией «ХайТэк», но для выбора постоянного поставщика проведут конкурс, отмечает аэропорт: «Технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами».
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