Аэропорт «Домодедово» подвел итоги тестирования системы распознавания лиц

Московский аэропорт «Домодедово» сообщил, что закончил тестировать систему автоматизированного распознавания лиц. Ее собираются внедрить, но когда именно — не уточняется.

В начале 2018 г. «Домодедово» установил эту систему на одном из входов в аэропорт. Система анализировала с помощью видеокамер пассажиропоток и архивные видеозаписи, а также идентифицировала в кадре лица из базы данных, говорится в сообщении. Точность идентификации — более 90%, уточняется там же.